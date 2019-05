Política Reforma administrativa do Estado já impacta no atendimento do Procon Extinção de gratificações levou 19 efetivos a deixar o programa do Vapt Vupt, que agora fecha uma hora mais cedo

Aprovada esta semana na Assembleia Legislativa, a reforma administrativa já começou a gerar impactos no funcionamento do Estado. Isso porque, insatisfeitos com a extinção de uma gratificação (G.D.V.V.) que variava entre R$ 533 e R$ 1.295, servidores da Unidade Padrão Vapt Vupt da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon), resolveram deixar as funçõ...