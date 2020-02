Política Reforma administrativa deve alterar entrada no serviço público, estabilidade, férias e benefícios Proposta elaborada pela equipe econômica do governo está praticamente pronta e será enviada ao Congresso logo após o fim do recesso, na segunda quinzena de fevereiro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta semana que a reforma administrativa elaborada pela equipe econômica do governo está praticamente pronta e sinalizou que será enviada ao Congresso logo após o fim do recesso, na segunda quinzena de fevereiro, junto com a reforma tributária. “Tem que aproveitar, porque temos eleições municipais e a partir de junho.”Na quinta-feira, 30,...