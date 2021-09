Política Reforço no policiamento para ato contra Bolsonaro em SP custará R$ 885 mil Além do efetivo regular, haverá efetivo extra de 2.000 policiais. Haverá também apoio de 700 viaturas e 6 veículos blindados, além de helicópteros e drones

O reforço no policiamento para o protesto deste domingo (12), na avenida Paulista, região central de São Paulo, terá custo de R$ 885 mil para o governo estadual. O ato será em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Além do efetivo regular, haverá efetivo extra de 2.000 policiais. Haverá também apoio de 700 viaturas e 6 veículos blindados, além de hel...