Política Reestruturado Conselho do Entorno do DF Região é integrada por 29 cidades goianas, cujas demandas prioritárias serão discutidas para que sejam definidos investimentos

Aguardado para maio, o decreto que reestrutura o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Coaride) foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Com participação de Goiás, do Distrito Federal, de Minas Gerais e do governo federal, o colegiado deve discutir demandas e prioridades das cidades que compõem o Entorno do DF...