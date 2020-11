Política Reeleito, Paulo do Vale fala de ações durante pandemia

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), reeleito com 45.580 votos (51,07%), atribuiu a vitória sobre os concorrentes principalmente à condução da gestão dele no combate à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Na internet, ele destacou o balanço da gestão com foco nas ações de saúde e obras. O prefeito reeleito também apresentou propostas para o novo mandato. Carrea...