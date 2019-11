Política Reeleita, Gleisi diz que PT quer protagonismo Em discurso, deputada afirmou ainda que a legenda quer a anulação da condenação de Lula e provar sua inocência

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) foi reeleita neste domingo (24) presidente nacional do PT. Ela afirmou em discurso que o partido quer ter protagonismo nas eleições de 2020, inclusive com a costura de alianças. “Estamos conversando muito com a Manuela (D’Ávila, do PCdoB), muito com o Freixo (Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL-RJ). Não tem nada definido, ...