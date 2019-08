Política Redução de repasses à UEG volta a tramitar Em café com deputados, Caiado pediu prioridade a projeto que reduz de 27% para 25% vinculações constitucionais para a Educação

Projeto que prevê redução das vinculações para Educação de 27% para 25% deve voltar à pauta como prioridade no início deste segundo semestre da Assembleia Legislativa. A proposta, apresentada no fim de junho, foi assunto de conversa do governador Ronaldo Caiado (DEM) com deputados estaduais, ontem, durante café da manhã no Palácio das Esmeraldas.Na prática, o texto ...