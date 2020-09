Política Redução de gasto com cota parlamentar foi de 7,3% em relação a 2019

Em valores absolutos, o gasto com cota parlamentar dos deputados federais goianos diminuiu 7,3% de janeiro a agosto deste ano, se comparado com o mesmo período de 2019. Foram declarados gastos de R$ 3,1 milhões em 2020 ante R$ 3,4 milhões no ano anterior.Além de combustível, os deputados podem ser indenizados por gastos em outros 14 tipos de despesa, como com passage...