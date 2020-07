Política Redes sociais ‘cancelam’ aliados de Bolsonaro Bloqueio, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, atingiu contas de 16 empresários, influenciadores e políticos investigados no STF

Após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Twitter e Facebook suspenderam ontem contas de 16 empresários, influenciadores e políticos investigados no inquérito das fake news. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, eles são suspeitos de usarem as redes sociais para divulgar notícias falsas, além de ofender e ameaçar autoridades, se...