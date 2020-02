Política REDE, PT e PSOL pedem que a PGR investigue ofensa de Bolsonaro a repórter Segundo os parlamentares, a declaração ofendeu "os mais basilares primados da igualdade de gêneros e da dignidade da pessoa humana" e "quebrou o decoro exigido para o cargo máximo da República"

Um grupo de 71 deputados e senadores da REDE, PT e PSOL apresentou manifestação à Procuradoria-Geral da República (PGR) em que pedem atuação de Augusto Aras no caso envolvendo as ofensas do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo. Segundo os parlamentares, a declaração ofendeu "os mais basilares primados da igualdade de gêneros ...