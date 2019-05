Política Rede bolsonarista tem o Centrão como principal alvo

As manifestações em defesa do presidente Jair Bolsonaro marcadas para o próximo domingo estão sendo organizadas por grupos dissidentes das principais organizações que comandaram o movimento pelo impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff e apoiaram Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. A esses movimentos, articulados majoritariamente pelo WhatsApp, se s...