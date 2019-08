Política Recursos dariam para pagar 62 aposentados com média do INSS

Com os R$ 6,67 milhões pagos aos magistrados goianos aposentados compulsoriamente desde 2012, seria possível pagar, no mesmo período, 62 aposentados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), considerando o valor médio da renda mensal do total de benefícios pagos pelo instituto: R$ 1.415. Se considerarmos o salário mínimo, R$ 998 – de acordo com o Ministéri...