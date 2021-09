Política Recuo frustrou, mas apoiadores de Bolsonaro permanecem Para parlamentares, alinhamento ideológico liga agronegócio a Jair Bolsonaro e nota com tom conciliador não fará categoria abandonar presidente

Apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido) com posicionamentos radicais, veem com frustração o cenário posterior à nota de recuo publicada pelo presidente, mas não abandonaram a base do chefe do Executivo. Esta é a leitura de deputados estaduais e federais goianos que participaram do ato pró-governo, no dia 7 de Setembro. Entre as categorias que estiveram no pro...