Política Recuo de Veter enfraquece grupo de Caiado no município Vice-prefeito decidiu ontem deixar a disputa pelo cargo majoritário; em decisão, juíza mantém PSD, PP, PV e PMN na chapa do MDB até julgamento dos registros

O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, Veter Martins (PSD), desistiu de disputar a prefeitura da cidade ontem. O substituto na chapa ainda não foi definido. Recuo revela enfraquecimento do grupo político de Ronaldo Caiado (DEM) que, junto às lideranças do PSD, articulou essa candidatura de última hora, após desgastes quanto à deliberação de vice na chapa do atual prefei...