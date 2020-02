Política Recesso na Assembleia deve terminar mais cedo em 2021 Presidente da Casa pretende antecipar para a primeira semana de fevereiro o retorno dos trabalhos no legislativo goiano

O recesso parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) poderá terminar mais cedo em 2021. O presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), pretende alterar o calendário do legislativo goiano para que as atividades retomem já na primeira semana de fevereiro, acompanhando o que acontece no Congresso Nacional, por exemplo. “Nós já devemos apresentar essa p...