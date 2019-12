Política Rebanho de gado do país é o maior do mundo mas a carne é cara, critica Lula; veja vídeo Petista menciona seu tempo de governo. ‘Povo tinha orgulho de poder comprar’

O ex-presidente Lula reclamou neste domingo (8) do preço da carne no país. “Não é possível que o Brasil seja o país com o maior rebanho de gado do mundo e o povo pobre não pode comprar carne. No meu tempo de governo o povo tinha orgulho de poder comprar picanha pro churrasco e hoje não consegue comprar meio quilo de carne moída”, falou. Não é possível que o Brasil seja o país...