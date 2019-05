Política Realização do Censo Previdenciário de Goiânia vai até 29 de agosto

Como resultado da reestruturação da Previdência Social do município que começou no ano passado, a Prefeitura de Goiânia realiza até o dia 29 de agosto o 1º Censo de Recadastramento Previdenciário. O presidente do GoiâniaPrev, Paulo Henrique Rodrigues Silva, lembra que a realização do censo é prevista em lei federal desde 2004. “É importantíssimo e será bom para todos ...