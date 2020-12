Política Reajuste salarial de prefeito na Justiça

Dez vereadores do PSOL, entre os atuais e os eleitos para o próximo mandato, acionaram a Justiça para barrar o reajuste salarial de 47% do prefeito Bruno Covas (PSDB). Aprovado na Câmara dos Vereadores na terça-feira (22), o aumento de cerca de R$ 11 mil foi assinado pelo prefeito no mesmo dia e publicado no Diário Oficial de quarta-feira (23). O aumento passa a valer a...