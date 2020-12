Política Reajuste para políticos com mandato é arquivado

A Câmara Municipal aprovou, na manhã de ontem, o arquivamento do projeto de Lei, do vereador Milton Mercez (Ptriota), que previa aumento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários a partir de 2022.O líder do prefeito, Wellington Peixoto (DEM), colheu assinaturas dos vereadores durante a sessão de ontem para que o texto fosse arquivado. Foi e...