Política Reajuste dos salários de PMs ameaça equilíbrio fiscal das contas dos Estados Deputados ameaçam endurecer regras de programas de auxílio financeiro do Governo Federal para os entes federativos que concederem os aumentos

A decisão do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de propor reajuste dos salários de todas as categorias das polícias civil, militar, bombeiros e agentes penitenciários já provocou um efeito em cascata que ameaça o ajuste fiscal das contas dos Estados e as negociações do novo programa de socorro financeiro planejado pelo governo federal. Na véspera do Car...