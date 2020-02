Política Reação à cobrança de inativos Sindicatos analisam possibilidades de tentar derrubar na Justiça alíquota de 14,25% sobre remuneração acima de 1 salário mínimo de aposentados e pensionistas do Estado

Sindicatos que representam servidores públicos do Estado analisam meios para derrubar na Justiça a contribuição de 14,25% para a Previdência sobre a remuneração acima de um salário mínimo de aposentados e pensionistas. A previsão desta cobrança mais abrangente consta no parágrafo 4º-A, do artigo 101 da Emenda Constitucional nº 65, de 21 de dezembro de 2019, que traz ...