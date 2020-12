Política Rastreio de dinheiro vivo é obstáculo em denúncia contra Flávio Bolsonaro Mais da metade dos recursos supostamente repassados a Queiroz não entraram em sua conta

A denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) expõe a dificuldade que os órgãos de investigação têm na identificação de repasses de recursos ilícitos por meio de dinheiro vivo. Mais da metade dos R$ 4,2 milhões disponibilizados, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), para a suposta organização criminosa do filho do presidente Jair B...