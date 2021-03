Política Raquel Teixeira será secretária de Educação no Rio Grande do Sul Ex-secretária da pasta em Goiás, ela ocupa atualmente cargo no governo de São Paulo e atende a convite do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB)

A goiana Raquel Teixeira foi anunciada nesta terça-feira (9) como a nova secretária de Educação do Rio Grande do Sul. Ela exerceu o mesmo cargo em Goiás nos governos de Marconi Perillo (PSDB) — 1999-2001 e 2015-2018. Atualmente, está na coordenação da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de São Paulo, no governo do também tucano João Doria. Raquel, que in...