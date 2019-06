Política Raquel pede ao Supremo que barre senador condenado em resort com cassino no Caribe Para a procuradora-geral, o local de hospedagem é incompatível para o cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar

A procuradora-geral, Raquel Dodge, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que barre as férias do senador Acir Gurgacz (PDT-RO) – que cumpre pena de 4 anos e 6 meses em domiciliar – em um resort com cassino no Caribe. Por decisão do juiz de direito Fernando Luiz de Lacerda Messere, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos ...