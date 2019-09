Política Raquel Dodge e Augusto Aras se reúnem em Brasília O mandato da atual da procuradora termina no dia 17 de setembro

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recebeu nesta segunda-feira (9) o subprocurador-geral Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para suceder Dodge na chefia do MPF (Ministério Público Federal). O mandato da atual da procuradora termina no dia 17 de setembro. A sucessão, no entanto, depende de sabatina a ser realizada pela CCJ (C...