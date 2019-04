Política Raquel arquiva inquérito sobre supostas fake news contra membros do STF Procuradora-geral da República afirmou que 'como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas'

Em manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, informou o arquivamento do inquérito que apura supostas fake news contra membros da Corte. O procedimento havia sido instaurado de ofício pelo presidente do Supremo, Dias Tofolli, em 14 de março. Na petiçã...