O deputado estadual Rafael Gouveia vai assumir a presidência metropolitana do PP. Recém-filiado ao partido, ele acertou a questão ontem, em Brasília, durante reunião com o presidente estadual da sigla, Alexandre Baldy, e com o senador Vanderlan Cardoso. A posse deve ocorrer na semana que vem.

Ao POPULAR, o deputado diz que assume o partido para organizar a legenda em Goiânia, visando a eleição do próximo ano. “O desafio é construir uma chapa competitiva de vereador. Nosso foco é eleger de três a quatro vereadores na capital.”

Questionado sobre candidatura própria para o Paço, ele diz que essa será a prioridade da legenda em Goiânia. Baldy tem mantido conversas com Vanderlan a respeito e já afirmou várias vezes que o lançará à disputa; o senador, porém, tem negado que será candidato.

Diante disso, segundo Rafael, o partido deve trabalhar outros nomes e diz que atua para viabilizar seu nome. “Já conversei com o presidente que vou trabalhar para, quem sabe, me viabilizar como candidato a prefeito da capital. Tive aval de Baldy e de Vanderlan para isso e o farei com muita tranquilidade e pé no chão.”

A respeito da sinalização de Baldy para possível apoio do PP à reeleição do prefeito Iris Rezende (MDB), o deputado diz que, independente de tentar se tornar viável como candidato, o partido continuará conversando com outros partidos, “inclusive com o próprio prefeito Iris.” “A eleição ainda está distante e não podemos fechar as portas para ninguém. O PP faz uma política de diálogo e é assim que vamos trabalhar.”

O acerto para que Rafael assuma a função ocorre um dia após anúncio de que o ex-prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz, será o superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Goiás. Assessor de Vanderlan, ele seria o presidente do PP metropolitano e teria recusado o cargo partidário, como mostrou a coluna Giro ontem, em parte devido à sinalização de apoio de a eventual candidatura de Iris.