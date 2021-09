Política Radicalização de Bolsonaro fragiliza base, e Congresso deve devolver MP das fake news Bolsonaro afirmou que participaria nesta quarta de uma reunião do Conselho de República

As ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) nos atos de 7 de Setembro devem aumentar a reação ao governo no Congresso. As investidas dificultam uma relação já complicada e afetam a pauta do Planalto. Uma primeira resposta pode vir nos próximos dias, com a decisão do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de dev...