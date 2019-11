Política Quinquênio deve ter gratificação revogada

O novo estatuto do servidor proposto pelo governo do Estado também revoga a possibilidade de pagamento de gratificação por quinquênio. Essa gratificação já é revogada pela PEC da reforma da Previdência e, por isso, também precisa estar prevista no novo estatuto do servidor. “O que a Constituição traz é a garantia do quinquênio e o atual estatuto regulamento como isso funci...