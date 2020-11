Política Questionamento de Vanderlan sobre candidatura de Maguito não tem base, afirmam juristas Existe a leitura dentro da equipe do pessedista de que o fato de Maguito ter sido entubado no dia 15 de novembro, data do 1º turno, e a possibilidade de ele continuar sedado no 2º turno podem ser interpretados como incapacidade civil

O prefeitável Vanderlan Cardoso (PSD) afirmou ontem que a discussão sobre questionamento judicial da candidatura de Maguito Vilela (MDB) a prefeito de Goiânia, diante da condição de saúde do emedebista, existe desde o primeiro turno e voltou ao debate dentro de seu grupo recentemente. Vanderlan disse que ainda não se reuniu com advogados para tratar do assunto diretam...