Política Questionado sobre Queiroz, Bolsonaro perde a compostura e responde: "Tá com a sua mãe"; veja vídeo Presidente estava de moto e iria tirar fotos com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada

Indagado na manhã deste sábado (5) "e o Queiroz?", por um ciclista que passava na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro respondeu: "Tá com a sua mãe". O presidente chegou de moto ao local para atender cerca de 30 pessoas que estavam na portaria para tirar fotos com ele. Após o contratempo, Bolsonaro voltou para o Palácio do Alvorada. O caso Queiroz vol...