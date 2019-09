Política 'Quero ver quem vai calar a minha boca', diz o deputado Boca Aberta Em primeiro mandato, parlamentar é o único da atual legislatura com duas representações contra ele no Conselho de Ética da Casa

"Quero ver quem vai calar a minha boca", esbravejou o deputado Boca Aberta (Pros-PR) no plenário da Câmara, no dia 15 de agosto, enquanto era contido por seguranças. Toda vez que ele se dirige para usar o microfone, os agentes se preparam. O jornal O Estado de S. Paulo presenciou duas vezes, no mês passado, os policiais legislativos se aproximarem do parlamentar antes m...