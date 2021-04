Sob pressão da Câmara de Goiânia para indicar mais um vereador para o primeiro escalão, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) disse, na sexta-feira, 23, que quer um nome técnico para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh). “Henrique Alves (MDB) é o segundo da lista”, afirmou o prefeito, sobre o vereador que tem respaldo de colegas, conforme informou o Giro.

A disputa pela indicação da Seplan tem sido intensa diante dos interesses na revisão do Plano Diretor, projeto mais importante em discussão na cidade. Inicialmente, os nomes cotados eram de Carolina Alves, irmã de Henrique e atual superintendente da pasta, com respaldo do setor imobiliário, e de Valfran de Sousa Ribeiro, indicado pelo Patriota, partido do presidente da Câmara, Romário Policarpo.

Com o impasse, houve uma articulação em favor de Henrique Alves, que havia sido secretário na gestão passada, de Iris Rezende (MDB). O deputado estadual Paulo Cezar Martins (MDB) e a bancada emedebista defenderam o nome e depois articularam o apoio dos colegas vereadores.

“É uma pessoa que considero muito, é da base, é meu amigo, já foi secretário da pasta, mas no momento, não tenho ainda pretensão de alterar qualquer coisa na Seplanh. Hoje temos o secretário interino, Michel Magul, mas preciso colocar na pasta, que é muito grande e uma das principais, uma pessoa técnica. Caso não surja um outro nome, o nome dele está na minha lista, e posso até dizer que é o segundo da lista”, disse o prefeito.

Rogério Cruz minimizou a disputa, afirmando que todos “devem trabalhar em conjunto, com pessoas técnicas e que tenham conhecimento da área que vai assumir”. “Eu prezo pela pessoa técnica”, repetiu.

Dois vereadores já foram nomeados no primeiro escalão da Prefeitura: Wellington Bessa (DC) na Secretaria de Educação e Paulo Henrique da Farmácia (PTC) na Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa.

Decreto

Ao comentar a decisão por nova flexibilização do decreto de enfrentamento à pandemia do coronavírus, o prefeito citou queda de demanda por internações nas duas últimas semanas e garantiu ter respaldo da equipe técnica da Prefeitura para reduzir as restrições.

“Não podemos dizer que estamos confortáveis, mas estamos preparados para enfrentar, caso haja algum aumento, que podemos aguardar”, afirmou.

Rogério Cruz descartou a possibilidade de pensar em liberação total de atividades sem restrições. “Ainda não é hora disso. No decreto inicial, estabelecemos que, se ficássemos cinco dias consecutivos com menos de 70% de ocupação (da rede hospitalar) teríamos liberdade para fazer um trabalho diferenciado ou uma restrição mais tranquila. Ainda não chegamos aos 70%, estamos quase. Isso não nos dá o direito de dizer que está tudo bem.”