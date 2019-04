Política ‘Quero que vocês se explodam’, tuíta Flávio ao Hamas

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, publicou ontem, no Twitter, uma espécie de “resposta” ao movimento palestino Hamas, que criticou a visita do chefe do Executivo brasileiro a Jerusalém. “Quero que vocês se EXPLODAM!!!”, postou Flávio Bolsonaro, com a imagem do título de uma reportagem que noticiava as críticas do grupo à visita. Mom...