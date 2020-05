Política "Quem ofende a liberdade de imprensa ofende a Constituição', diz Cármen Lúcia Em transmissão ao vivo do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), Cármen e o ministro Gilmar Mendes lamentaram as agressões a jornalistas do Estadão: 'Milícias virtuais são ilegais"

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, afirmou serem "absolutamente ilegais" as milícias virtuais, e que - apesar de "antidemocrático" - robôs estão sendo empregados para influenciar o debate político em ambientes digitais. De acordo com a ministra: "No mundo inteiro estamos vendo o fascismo chegar perto, mas não chega pela forma tradicional, cheg...