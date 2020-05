Política “Quem for de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma Tubaína”, diz Bolsonaro Novo protocolo para cloroquina sai nesta quarta, diz presidente; infeliz fala aconteceu no dia em que o Brasil registrou pela primeira vez mais de 1000 mortos por Covid-19 em 24 horas

Durante transmissão pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o novo protocolo para uso da cloroquina, determinado pelo Ministério da Saúde após a saída do ex-ministro Nelson Teich, é resultado da democracia, porque “você toma se quiser”. “Quem for de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma Tubaína”, disse ele. A infeliz fala aconteceu durante live com o jornalista Mag...