Política ‘Quem está pequeno, não tem direito a ser vaidoso’, diz Virgílio Em campanha nas prévias do PSDB para candidatura à Presidência, ex-prefeito de Manaus diz que partido não tem alternativa a não ser buscar unidade

A menos de dois meses das prévias que vão escolher o candidato do PSDB a presidente da República, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto defende que o partido não tem “alternativa a não ser a unidade”. “Temos que entender, com humildade, que quem está pequeno não tem direito a ser vaidoso, não tem direito a ser arrogante, mas deve unir todas as suas forças.”Ele é...