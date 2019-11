Política ‘Quem educa é a família’, diz Weintraub Entrega de ônibus escolar, que contou com presença do presidente Jair Bolsonaro, teve discursos em defesa da família e da escola sem ideologia

A diferença entre ensino e educação e as instituições responsáveis por cada uma das áreas foi alvo de críticas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante discurso realizado ontem, em evento de entrega de ônibus escolares, realizado no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia. “Escola ensina a ler, a escrever e a fazer contas. Depois, ensina profissã...