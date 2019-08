Política Quem diz que não há fome no Brasil 'não está vendo', diz Luciano Huck Em junho, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a jornalistas estrangeiros que é uma "grande mentira" que existam pessoas passando fome no Brasil - e depois se corrigiu

O empresário e apresentador Luciano Huck criticou a desigualdade social no Brasil e afirmou nesta quarta-feira, 14, em Vila Velha (ES), que quem diz que não há fome no País é porque "não está vendo". Em junho, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a jornalistas estrangeiros que é uma "grande mentira" que existam pessoas passando fome no Brasil - e depois se corrigiu. ...