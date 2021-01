Política Quem decide são as Forças Armadas, diz Bolsonaro Em meio a fracasso na pandemia, presidente afirmou que são os militares que escolhem se a sociedade é, ou não, democrática

Pressionado pelo fracasso de seu governo no enfrentamento da pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou ao discurso mais ideológico ao falar com apoiadores na manhã de ontem.Além de orar, reforçar diferenças entre homens e mulheres e criticar o socialismo, Bolsonaro enalteceu as Forças Armadas e disse que delas depende a democracia ou a di...