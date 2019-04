Política 'Quem chama tem algo a falar', diz presidente do PRB sobre reunião com Bolsonaro Deputado Marcos Pereira é um dos mais críticos dirigentes partidários ao governo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro se rendeu à chamada "velha política" e vai se reunir, a partir desta quinta-feira, 4, com dirigentes de onze partidos para convidá-los a integrar a base de sustentação do governo no Congresso Nacional. O primeiro é o presidente do PRB, o deputado federal Marcos Pereira, que critica a liderança do governo e diz que vai ao encontro mais para o...