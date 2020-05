Política Quem é Rolando Alexandre de Souza, novo diretor-geral da Polícia Federal 'Político mata muito mais que bandido', já afirmou delegado, que é visto como braço direito de Alexandre Ramagem

Novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Rolando Alexandre de Souza já defendeu que políticos corruptos são mais perigosos que “traficantes da esquina” e que sua prioridade no órgão é combater a corrupção. Sua nomeação ocorre depois que Alexandre Ramagem teve indicação suspensa por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Rolando Alexan...