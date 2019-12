Política Queiroz recebeu R$ 2 mi em depósitos de 13 assessores indicados por Flávio Bolsonaro, diz Promotoria Relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro informa que servidores do gabinete do então deputado estadual e hoje senador repassaram valores a ex-assessor parlamentar por meio de transferências e depósitos bancários

O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz recebeu R$ 2.062.360,52 por meio de 483 depósitos feitos por assessores subordinados ou indicados pelo então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, aponta quebra de sigilo bancário obtida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Os valores foram transferidos por treze servidores do gabinete do parlamentar e cons...