Política Queiroz paga despesas médicas com recursos próprios, diz defesa Policial Militar aposentado, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) pagou R$ 64,6 mil por uma cirurgia em janeiro

A defesa do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), afirmou nesta sexta-feira (30) que ele paga as despesas médicas no hospital Albert Einstein "com recursos próprios e, quando possível, com o plano de saúde dele". Em janeiro, quando fez a cirurgia para tratar o câncer de cólon, Queiroz pagou R$ 64,6 mil em dinheiro p...