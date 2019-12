Política Queda de energia e Porta dos Fundos

Enquanto acontecia a reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ontem à tarde na Assembleia Legislativa para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, a sede do legislativo ficou momentaneamente sem energia, até que o gerador da Casa fosse acionado. A queda fez com que o presidente do colegiado, deputado Karlos Cabral (PDT), pedisse uma salva de palmas...