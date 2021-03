Política Quebras de sigilo revelam indícios de rachadinhas de Jair Bolsonaro e Carlos “Rachadinhas” são a prática do agente público que recolhe parte ou até a totalidade do salário pago a assessores e funcionários contratados

A quebra de sigilos bancário e fiscal do caso Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) mostra indícios de que seu pai, o hoje presidente Jair Bolsonaro, e seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), também faziam esquema de “rachadinha” em seus gabinetes. “Rachadinhas” são a prática do agente público que recolhe parte ou até a totalidade do salário pago a...