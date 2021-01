Política ‘Que Deus o receba’, diz Fernando Collor em homenagem a Maguito Vilela Senador ressaltou os 45 anos de vida pública do prefeito de Goiânia, que faleceu nesta madrugada

O ex-presidente do Brasil e atual senador pelo Estado de Alagoas, Fernando Collor (PROS-AL) utilizou as suas redes sociais para prestar uma homenagem ao prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), que faleceu na madrugada desta quarta-feira (13) durante tratamento contra as complicações causadas pela Covid-19. Collor utilizou uma foto antiga dos dois e...