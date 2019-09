Política “Que continue vigorosa”, diz Dodge sobre Lava Jato Procuradora-geral da República disse esperar que o novo PGR, Augusto Aras, “aja e defenda a independência e autonomia do Ministério Público”; para ela, lei de abuso deveria ser vetada

Criticada pelos membros do grupo de trabalho da Operação Lava Jato e prestes a deixar a chefia do Ministério Público Federal (MPF), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse ontem ao POPULAR esperar que a operação “continue vigorosa como sempre”. Seu mandato termina no próximo dia 17. Ela será substituída pelo subprocurador Augusto Aras.O anúncio de Aras pa...