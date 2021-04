Política Quatro nomeados assumem cargos no lugar de efetivos no Tribunal de Contas de Goiás Entre os nomes estão a filha de um desembargador, uma proprietária de loja de roupas e um engenheiro recém-formado

A filha de um desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), um comissionado da seção de Manutenção e Serviços Gerais da Assembleia Legislativa, uma proprietária de loja de roupas do interior e um engenheiro civil recém-formado foram os primeiros nomeados para os novos cargos comissionados do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Criados por lei no mês ...