Política Quatro empresas citadas na Operação Decantação firmaram contratos após início das investigações Doze contratos assinados após a primeira fase da operação estão sob investigação da Polícia Federal; suspeitas são de fraude em licitações

Quatro empresas citadas na terceira fase da Operação Decantação firmaram contratos recentes com a Saneago, mesmo após a primeira fase da investigação ser deflagrada, em 2016. A manifestação do Ministério Público Federal (MPF), assinada pelo procurador da República Helio Telho, cita 47 contratos (quatro com dispensa de licitação) para obras e serviços dos últimos dez ano...